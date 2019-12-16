الإيميل سر تأخير إبلاغ الكونغ فو بإيقاف لاعب المنشطات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عاشور رئيس اتحاد الكونغ فو عن أسباب تأخر إبلاغ الاتحاد المصرى للعبة، بقرار نظيره الدولى ، بإيقاف محمود عاطف ، لاعب المنتخب بسبب المنشطات .
كان محمود عاطف لاعب المنتخب الوطنى للكونغ فو والحاصل على ذهبية بطولة العالم التى أقيمت بالصين مؤخرا ، قد حرم من الميدالية الذهبية التى حققها بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به، بسب مادة مدرة للبول .
قال محمد عاشور رئيس الاتحاد المصرى للكونغ فو ، أن الاتحاد الدولى للكونغ فو أرسل خطابا إلى الاتحاد المصرى عن طريق البريد الإلكترونى " الإيميل " إلا أنه الايميل القديم للاتحاد ، و الخاص بشريف مصطفى الرئيس السابق للكونغ فو ، فقام الاخير بمخاطبة الاتحاد الدولى بأن الإيميل تم تغييره ، وهو ما أخذ وقت عدة أيام ، ليصل الايميل الى الاتحاد المصرى يوم 10 ديسمبر الجارى .
و أكمل رئيس الاتحاد حديثه أن الاتحاد الدولى يطلب رد على قرار الايقاف ، قبل يوم 15 من نفس الشهر ، وهى مدة غير كافية لتجهيز أى ردود عن واقعة ايقاف اللاعب .
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