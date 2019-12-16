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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، الأهلي يخطط لعودة حجازى لتدعيم الدفاع.. والتراجع عن ضم مهاجم ، اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVAR بسبب الشروط و المعايير .

الأهلي يخطط لعودة حجازى لتدعيم الدفاع.. والتراجع عن ضم مهاجم

يدرس مسئولو النادي الاهلي التراجع عن التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري رغم أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني سبق وحدد طلباته قبل عدة أسابيع وطلب التعاقد مع مهاجم مُتميز بجانب جناح وبعدما تم التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا" مؤخراً بدأت رحلة التعاقد مع مهاجم أجنبي وتم ترشيح أكثر من لاعب بالفعل لتدعيم الهجوم يأتي في مقدمتهم النيجيرى بليسينج إليكى، مهاجم فريق لوزيرين السويسرى.

اتحاد الكرة يناقش تخصيص مكافأة مالية لبطل الدورى هذا الموسم

تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، تخصيص مكافأة مالية لبطل الدورى هذا الموسم 2019 -2020 ، لاسيما أن بطل الدورى لا يحصل على أى مكافآت من جانب اتحاد الكرة طوال السنوات الماضية.

أحمد على "بديل" محمود وادى فى المصرى

دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى مفأوضات جادة مع أحمد على مهاجم بيراميدز التى رحبت إدارة ناديه بالإستغناء عنه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة بناء على رغبة من سباستيان ديسابر المدير ألفنى للفريق الذى أكد فى إحدى المؤتمرات الصحفية أن طريقة لعب أحمد على لا تناسبه وعليه أن يبحث له عن نادى أخر خلال الميريكاتو الشتوى المقبل

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اتحاد الكرة يؤجل توقيع عقود تقنية الـVARبسبب الشروط و المعايير

أجل اتحاد الكرة توقيع عقود تطبيق تقنية الـ VAR فى الدورى المصرى، بعدما عقد مسئولو اللجنة الخماسية، على مدار الأيام الماضية أكثر من جلسة مع مسئولى الشركة الإسبانية التى ستتولى تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى فى حضور وفد من الفيفا، لحين استيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة.

الأولوية للإعارة الخارجية لمارسيلو الأهلي في الشتاء

أبلغ حسين السيد ظهير أيسر النادي الأهلي إدارة ناديه أن الأولوية في ملف إعارته ستكون للفرق الخارجية، في الوقت الذي لن يفكر في أي عرض محلي لحين وضوح الرؤية بالنسبة للرحيل لأحد الدوريات العربية.

الأهلي يُجهز علي معلول لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

يُجهزالجهازالفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها الخميس المقبل، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري العام.

إتجاه لإقامة حفل تكريم المنتخب الأولمبى فى يناير

تدرس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إقامة حفل تكريم المنتخب الأولمبى فى شهر يناير المقبل بحيث يتم تجميع كل اللاعبين والجهاز الفنى للفراعنة بقيادة شوقى غريب.