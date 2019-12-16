كارتيرون يعقد مُحاضرة مواجهة الطلائع فى فندق الزمالك بـ"السخنة"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، حاليا، المحاضرة الأخيرة للفريق قبل مواجهة طلائع الجيش، التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس، فى الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.
وتأتى المُحاضرة الأخيرة للمديرالفنى للزمالك قبل تحرك الفريق إلى ملعب المباراة، وتشهد المحاضرة الحديث حول التعليمات الفنية الأخيرة والأمور المختلفة التى يرغب فى تطبيقها خلال اللقاء ومنها ضرورة غلق الجبهة اليمنى للفريق التى سيعمل طلائع الجيش على استغلالها فى ظل غياب حازم إمام الظهير الأيمن الأساسى للفريق الأبيض عن اللقاء للإصابة.
وتقام المحاضرة فى فندق إقامة الزمالك بالعين السخنة على أن يتحرك الفريق الأبيض بعد نهاية المحاضرة والاستعدادات النهائية من فندق الإقامة إلى ملعب المباراة.
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