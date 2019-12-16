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طنطا يتعادل سلبياً مع الإنتاج الحربى في الشوط الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت أحداث الشوط الأول من مبارة طنطا و الانتاج الحربى، بالتعادل السلبى، في اللقاء الذى يجمع الفريقان حاليًا، على استاد طنطا الرياضى، فى الجولة الثامنة من بطولة الدورى.

وشهد الشوط الأول، تألق إسلام طارق حارس فريق طنطا، فى إنقاذ مرماه من تسديدات لاعبى الإنتاج الحربى والعديد من الفرص التى أتيحت للإنتاج خلال هذا الشوط.

واعترض مختار مختار على أحد القرارات التحكيمية لمحمد معروف حكم اللقاء، حيث طالب بإعادة ركلة حرة التى احتسبت داخل منطقة الجزاء بداعى أن الحارس تحرك من مكانه قبل تسديد الكرة من لاعب الانتاج إلا أن معروف رفض إعادتها.

ويحتل طنطا المركز التاسع  بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبيه 5 اهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف. 

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