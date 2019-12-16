طارق سامي يُدير مباراة إنبى والمصرى.. وناجى لبيراميدز والجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام مباراتي غداً الثلاثاء، فى الأسبوع الثامن منافسات بطولة الدورى الممتاز والتى جاءت على النحو التالي: - مباراة إنبي مع المصرى:طارق سامي حكما للساحة وأحمد نوفل وأيمن العقاد مساعدين.. وأمير السيد حكما رابعا. - لقاء بيراميدز مع الجونة:محمود ناجي حكما للساحة وشريف عبد الله وإبراهيم السوداني مساعدين.. ومحمد ابراهيم الدسوقي حكما رابعا. - مباراة إنبي مع المصرى:طارق سامي حكما للساحة وأحمد نوفل وأيمن العقاد مساعدين.. وأمير السيد حكما رابعا. - لقاء بيراميدز مع الجونة:محمود ناجي حكما للساحة وشريف عبد الله وإبراهيم السوداني مساعدين.. ومحمد ابراهيم الدسوقي حكما رابعا.

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