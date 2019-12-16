الإنتاج يخطف فوزًا قاتلا أمام طنطا ويصعد للمركز الثامن بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق الإنتاج الحربي فوزًا صعبا أمام طنطا بهدف نظيف، ضمن الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز، والتي أقيمت على ملعب الأخير.

أحرز هدف الإنتاج الوحيد الموريتاني أمادو نياس في الدقيقة 92 من تصويبة بعيدة المدى، لم يستطع إسلام طارق حارس طنطا من التصدي لها لتصطدم بالقائم وتتجاوز خط المرمى لتسكن الشباك.

ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، ليحقق ثالث فوز له ببطولة الدوري هذا الموسم.

وبقي طنطا برصيد 8 نقاط في المركز الـ11.