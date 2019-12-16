بيان رسمي.. الإسماعيلى يطلب إقامة مباراة الأهلى بملعبه تحقيقا لتكافؤ الفرص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أصدر إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، بيانًا رسميًا، يطالب بنقل مباراته مع الأهلي فى قمة منافسات الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري الممتاز إلى ملعبه بالإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية.

واستند الإسماعيلى فى مطلبه إلى أن مواجهة نادي الزمالك والمقرر إقامتها بالأسبوع الــ17 وبجانب بعض المباريات الأخرى التى ستقام أمام الفرق الجماهيرية الأخرى سيحتضنها ملعب الإسماعيلى.

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وشدد مسؤولو الإسماعيلى فى الخطاب على أن ملعبه احتضن منافسات على كافة الأصعدة والمحافل القارية وأبرزها بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار فضلا عن مباريات الفريق بكأس العرب للأندية العرب التى تنطلق بحضور جماهيرى كبير دون حدوث أية مشكلات تعكر صفو المشهد.

وجاء في البيان: "النادي الإسماعيلي دائمًا يؤكد دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته فى نجاح مسابقتها المختلفة وهو ما جعله يبدى بعض المرونة فى أوقات عدة إلا أن الأمر فاق كل الحدود وبات منافيا لكل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية التى يتم تفضيل بعضها على حساب الأخرى وهو ما يتسبب فى تأجيج مشاعر الجماهير".

واختتم مسؤولو الإسماعيلي فى الخطاب بضرورة إقامة مباراة الدراويش المقبلة مع الأهلى على ملعب النادى الإسماعيلى فى ظل عدم وجود أى سبب وجيه لنقلها لملعب آخر لا سيما أنها مباراة الدراويش لإرساء مبدأ العدالة والإنصاف بين الجميع.