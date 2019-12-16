قرعة الدوري الأوروبي.. مواجهة متوسطة لكوكا.. ومباريات سهلة لأرسنال ويونايتد وإنتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أقيمت قرعة مباريات دور الـ32 الثاني للدوري الأوروبي، في مدينة نيون السويسرية.

وتأهل 24 فريقا من دور المجموعات للدوري الأوروبي، بالإضافة لـ8 فرق متأهلين من بطولة دوري الأبطال، بعد احتلال المركز الثالث بمجموعاتهم.

وتم تقسيم الفرق المتأهلة لمستويين، الأول الـ12 فريق من أصحاب المراكز الـ12 الأولى في مجموعاتهم، مع 4 فرق من دوري الأبطال، وهم: أياكس وانتر وبنفيكا وسالزبورج.

فيما ضم الوعاء الثاني الفرق أصحاب المركز الثاني بمجموعاتهم الـ12 بالدوري الأوروبي، مع الـ4 أندية الأخرى من دوري الأبطال، وهم: شاختار، وليفركوزن، وكلوب بروج، وأوليمبياكوس.

وجنّب القرعة الفرق من نفس المجموعة أو نفس الاتحاد "البلد"، من المواجهة في دور الـ32 الثاني للدوري الأوروبي.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي، على أن تقام مباريات الذهاب على الفرق المذكورة أولا والتي أتت في وعاء المستوى الثاني:

وولفرهامبتون الإنجليزي - إسبانيول الإسباني

سبورتنج لشبونة البرتغالي - اسطنبول باشاك شهير التركي

خيتافي الإسباني - أياكس الهولندي

ليفركوزن الألماني - بورتو البرتغالي

كوبنهاجن الدنماركي - سيلتيك الأسكتلندي

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أبويل القبرصي - بازل السويسري

سي إف آر كلوج الروماني - إشبيلية الإسباني

أوليمبياكوس اليوناني - أرسنال الإنجليزي

ألكمار الهولندي - لاسك لينز النمساوي

كلوب بروج البلجيكي - مانشستر يونايتد الإنجليزي

لودوجريتس البلغاري - انتر ميلان الإيطالي

فرانفكفورت الألماني - سالزبورج النمساوي

شاختار دونستيك الأوكراني - بنفيكا البرتغالي

فولفوسبورج الألماني - مالمو السويدي

روما الإيطالي - جينك البلجيكي

رينجرز الأسكتلندي - براجا البرتغالي