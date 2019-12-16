ليفربول وأتليتكو.. 4 مواجهات متكافئة.. ومباراة أخيرة غاب عنها صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أسفرت قرعة مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عن مواجهة ليفربول الإنجليزي، وأتليتكو مدريد الإسباني.. للتعرف على تفاصيل القرعة إضغط هنا

وسبق أن التقى ليفربول وأتليتكو مدريد 4 مرات في دوري أبطال أوروبا، شهدت تكافؤ بين الفريقين.

في 22 أكتوبر عام 2008، التقى الفريقان ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، في مباراة الذهاب على ملعب فيسنتي كالديرون معقل أتليتكو السابق، وانتهت بالتعادل 1 - 1، حيث تقدم روبي كين للريدز في الدقيقة 14، فيما أحرز سيماو التعادل في الدقيقة 83.

وأقيمت المباراة الأخرى بينهما ضمن دور المجموعات يوم 4 نوفمبر 2008، على ملعب الأنفيلد، وانتهت بنفس النتيجة 1-1، ولكن تقدم ماكسي رودريجيز في الدقيقة 37، فيما أحرز التعادل ستيفن جيرارد في الدقيقة 90 من ضربة جزاء.

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وفي عام 2010، التقى الفريقان في مباراة قبل النهائي للدوري الأوروبي، على ملعب فيسنتي كالديرون يوم 22 إبريل 2010 انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دييجو فورلان في الدقيقة التاسعة.

فيما أقيمت مباراة الإياب يوم 29 إبريل 2010، على ملعب الأنفيلد، وانتهت بفوز ليفربول 2-1، ولكن تأهل أتليتكو وفقا لقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

أحرز هدف ليفربول الأول أكويلاني، قبل أن تمتد المباراة لوقت إضافي، حيث أحرز بنعيون هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 95، ولكن منح دييجو فورلان أتليتكو مدريد التأهل بهدف في الدقيقة 102.

والتقى الفريقان في نهائي كأس أودي الودية قبل انطلاق موسم 2017 - 2018، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز أتليتكو مدريد بضربات الترجيح، مستفيدا من إضافة هيندرسون قائد الريدز لضربة جزاء.

وغاب محمد صلاح عن تلك المواجهة، لتصبح مواجهة أتليتكو مدريد في دوري الأبطال هذا الموسم هي الأولى للنجم المصري أمام العملاق الإسباني.