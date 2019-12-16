عمرو مرعي ومحمد إبراهيم يقودان المقاصة أمام الاتحاد

أعلن أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق الكرة بنادى مصر المقاصة عن تشكيلة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندرى والتي ستنطلق في تمام الخامسة مساء اليوم على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدورى الممتاز . الثامنة بالدورى الممتاز . وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى : محمود حمدي الدفاع : أحمد مودى- عاصم سعيد – عصام صبحى – حسنى فتحى Advertisements خط الوسط : مصطفى شبيطة – محمد رمضان- محمد مسعد - بيكلى خط الهجوم: محمد إبراهيم – عمرو مرعى ويتواجد على دكة البدلاء : أحمد عادل عبدالمنعم – أحمد ياسين – محمد دسوقي- باولن فوافى – صلاح عاشور – صلاح أمين – محمد كناريا

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