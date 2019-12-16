كلوب عن مواجهة أتلتيكو مدريد في دوري الأبطال: ستكون مباراة صعبة ومثيرة

علق يورجن كلوب المدير للفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن مواجهة الريدز أمام أتلتيكو مدريد بدور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا، بعدما أسفرت قرعة دور الـ 16 والتي إقيمت اليوم الاثنين في مدينة نيون السويسرية عن وقوع فريقي ليفربول الإنجليزي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

قال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي : "مواجهة مثيرة، قبل القرعة كنت أشعر أننا سنواجه أحدى فرق مدريد أي كان

ريال مدريد أو أتلتيكو، لدينا ذكريات جيدة بمدينة مدريد عندما توجنا بدوري الأبطال هناك، لذا سيكون أمر رائع، لكن هذه المرة سنلعب هناك ونواجه أتلتيكو مدريد".

وأضاف: " المواجهة ستكون صعبة، لكن اذا نظرت إلى المواجهات الأخرى بقرعة دور الـ١٦ ستجد هناك ٤ أو ٥ مباريات قوية للغاية، شبه نهائي".

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وواصل مدرب الريدز: " أرى أنها قرعة جيدة لنا ومباراة صعبة، لا اعتقد أن سيميوني مدرب الفريق، ذهب لغرفة تغيير الملابس وكان سعيدًا بمواجهتنا".

وتابع: " ستكون مباراة صعبة، فريقين قويان، يلعبان بأسلوبان مختلفان، ومنظومة مختلفة لكن كل منا سيكون جاهزًا للمباراة قوية مثلها، ولذلك ستكون مباراة صعبة على الفريقين".

الجدير بالذكر أن ستكون مباراة الذهاب بين الفريقين الموافق ١٨ فبراير من العام المقبل، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد ، على أن تكون مباراة الإياب على ملعب "أنفيلد"، معقل ليفربول في ١١ مارس.