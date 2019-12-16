طائرة الصيد للناشئين تفوز على دمنهور 3/ صفر

تغلب فاز فريق 15سنة للكرة الطائرة بصيد الدقى على نظيره ألعاب دمنهور 3 / صفر فى الدور قبل النهائي لبطولة الجمهورية.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين حازم ايهاب ، مروان على ، فتحى هشام ، على اشرف ، محمد اشرف ، احمد خالد ، عمر

حسام الدين ، يوسف محمد ، سليم محمد ، احمد محمد ، محمود ايمن ، عبد الرحمن احمد ، احمد حسام الدين ، عمر كريم ، فضل عمرو ، محمد عماد ، زياد احمد ، عمرو خالد ، عبد الرحمن فؤاد ، يوسف شريف .

يضم الجهاز الفني محمود غزال المدير الفنى ، وحسام زغلول رئيس قطاع الناشئين ، وعلاء مفتاح و احمد حمدى مدربين ، محمود مجاهد مساعد مدرب ،و شادى فهيم محلل تقنى ،و وائل حسين مخطط احمال ، مارك هانى طبيب ، وشعبان عبد الصبور مدير ادارى .