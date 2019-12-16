طائرة الصيد تفوز على الزهور 3-1 في الجمهورية

تغلب فريق 17سنة للكرة الطائرة بصيد الدقى على نظيره الزهور بنتيجة 3/1 فى المباراة التى اقيمت ضمن مباريات الدور التمهيدى من بطولة الجمهورية.
ضم الفريق اللاعبين محمد حازم، محمد هانى، خالد عمرو، محمد خالد،محمد عادل، أحمد إيهاب، يوسف فتحى، عصام السيد، مروان محمد، عمر هيثم، حسين أحمد، أحمد عمرو، عمر ماجد، محمد أكرم، يحيى محمد، مهاب محمد، أحمد محمد، عمر أشرف، عمر وليد، حازم إيهاب، محمد أشرف.
ويشرف على الفريق محمود غزال المدير الفنى، وحسام زغلول مشرف قطاع الناشئين، وإسلامى على مدرب، وشعبان عبد الصبور مدير إدارى، شادى فهيم محلل تقنى، ووائل حسين مخطط أحمال، حسام زغلول طبيب، أحمد عبدالعاطى جهاز معاون.
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