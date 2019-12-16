سعفان الصغير: راضٍ عن أداء حراس مرمى الإسماعيلي

حرص سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى على تهنئة جماهير النادى بالفوز الذى حققه الفريق امس الأحد على حساب نادى مصر بهدف نظيف احرزه همام طارق وارتفاع رصيد الفريق للنقطة ١٣ من مسابقة الدورى

المصري الممتاز.

وأكد سعفان قائلًا: "إن ما تم تقديمه حتى الآن من الحراس أمر جيد، ومرضى إلى حد ما، مشيرًا إلى أن القادم سيكون أفضل فى مركز حراسة المرمى".

وتابع مدرب الدراويش أن مباراة الأمس صعبة، لأن هناك مخاوف من فرق وسط ومؤخرة الجدول على عكس فرق القمة والذى يجيد فيها اللاعبين ويسعون لإظهار أقصى ما فى وسعهم.

واختتم مدرب حراس الدراويش قائلًا: "تمنى فوز الدراويش يوم الخميس القادم على الأهلى لمواصلة التقدم فى جدول مسابقة الدورى العام لإسعاد الجماهير المتعطشة إلى بطولة".