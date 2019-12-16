بطل العرب ومنتخب الجولف يعود مساء اليوم للقاهرة

تعود فى التاسعة من مساء اليوم الاثنين بعثة منتخب مصر الوطنى للجولف قادمة من مدينة مراكش المغربية وذلك بعد الانتهاء من المشاركة فى منافسات البطولة العربية للجولف للرجال رقم 39 التى اقيمت بمشاركة 13 دولة عربية.

وتضم البعثة المصرية نائب رئيس اتحاد الجولف ورئيس البعثة تيمور أبو الخير وعضو مجلس الإدارة والكابتن الفنى للفراعنة المهندس غسان قبانى واللاعبين الواعد الصاعد دين نعيم الحائز على الميدالية الذهبية ولقب بطل العرب للفردى وممدوح

الشيخ وماجد عبدالتواب وفارس عبد العزيز الفائزون جميعا بالمركز الثانى والميدالية الفضية للفرق.

ويقضى بطل العرب الواعد دين نعيم إجازة قصيرة بالقاهرة عدة أيام ثم يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يدرس هناك حاليا وتم استدعائه خصيصا من أمريكا للمشاركة فى البطولة العربية باعتباره واحدا من اللاعبين المصريين أصحاب المستوى المتميز للغاية.

Advertisements

وقضت البعثة المصرية لليلة سعيدة للغاية فى

مراكش واحتفلوا بالإنجاز الذى تحقق على المستوى العربى واستعادة رياضة الجولف المصرية أمجاد الماضى والوقوف على منصات التتويج من جديد.

ومن جانبه وجه رئيس اتحاد الجولف المهندس أيمن حسين جزيل الشكر إلى بعثة منتخب مصر الوطنى للجولف غسان قبانى وتيمور أبو الخير والشباب الرجال بطل العرب دين نعيم الذى خصه رئيس الاتحاد بتهنئة خاصة وزملائه بالفريق ممدوح الشيخ وماجد عبدالتواب وفارس عبدالعزيز.

وأكد المهندس أيمن حسين أن هذا الفريق الوطنى يمثل جيلا جديدا لرياضة الجولف المصري والذى أستطاع أن يعيد الأمجاد القديمة مضيفا أن القادم أفضل وأفضل للجولف المصرى على كل المستويات.