الخولي يطالب باجتماع طارئ لاتحاد البولينج لبحث نتائج المنتخبات المخيبة

طالب محمد الخولي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للبولينج، رئيس وأعضاء المجلس بعقد اجتماع طارئ لبحث النتائج المخيبة للآمال للمنتخبات الوطنية خاصة في البطولة الآسيوية والتي أقيمت مؤخرا في الكويت.

أعرب الخولي عن غضبه لعدم اجتماع المجلس منذ فترة طويلة إضافة أنه في حالة اجتماع المجلس

فإنه لا يتم مناقشة أوضاع اللعبة والمنتخبات الوطنية والنشاط المحلي ويتم فقط مناقشة الميزانية والمصروفات .

وتابع أن عدم عقد المجلس لاجتماعاته بصفة منتظمة يعد أحد أهم أسباب تراجع النتائج حيث لا يوجد رقيب أو متابع للمنتخبات

والتي أصبحت على مستوى غير لائق بسبب ضعف النشاط المحلي والذي لا يوجد به سوى بطولتين فقط طوال العام هما كأس مصر وبطولة الجمهورية، وهو ما انعكس بالسلب على انتشار اللعبة ومستوى المنتخبات الوطنية.

وطالب الخولي أعضاء المجلس بضرورة عقد الاجتماع في أسرع وقت لوضع خطة عاجلة لإنقاذ الاتحاد واللعبة واعادة تكوين منتخبات قادرة على تمثيل مصر بالشكل اللائق.