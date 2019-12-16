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حسام عاشور ينتظم في تدريبات الأهلي

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انتظم حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الجماعي

ظهر اليوم الاثنين علي ملعب التتش بالجزيرة.

وكان عاشور قد تغيب عن مران الفريق الجماعي أمس الأول.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي الخميس المقبل في الجولة 9 من منافسات الدوري الممتاز.

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