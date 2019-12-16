ياسر إبراهيم يواصل برنامجه التأهيلي بمران الأهلي

واصل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي بخوض تدريبات بدنية في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعي ظهر اليوم

الاثنين.

وكان اللاعب قد غادر مران الفريق أمس الأول السبت بسبب آلام عضلية قبل أن يكتفي اليوم بخوض

تدريبات بدنية في الجيم.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة بعد فوزه السادس أمس على حرس الحدود بهدف نظيف.