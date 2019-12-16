تعرف على نتائج الشوط الأول من مباريات القسم الثاني في مجموعة القاهرة

أنهى فريق القناة الشوط الأول من المباراة بالفوز على نظيره النصر بهدفين نظيفين سجلهما حسام عبدالواحد وعلي شوقي، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة دوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة. ببطولة دوري القسم الثاني في مجموعة القاهرة. بينما تقدم جمهورية شبين على نظيره المريخ البورسعيدي في الشوط الأول بهدف دون رد سجله مصطفى زيكو. الأول بهدف دون رد سجله مصطفى زيكو. وحسم التعادل السلبي الأشواط الأولى من مباريات الزرقا والترسانة، وأيضًا مباراة الداخلية والنجوم. وحقق كوكاكولا الفوز بهدف دون رد على نظيره الداخلية في الشوط الأول .

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