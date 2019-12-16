نويبل حارس شالكه يعتذر لتسببه في إصابة بالغة للاعب فرانكفورت

اعتذر ألكسندر نويبل حارس مرمى فريق شالكه، عن التدخل العنيف بحق ميات جاسينوفيتش لاعب إينتراخت فرانكفورت، والذي تسبب في طرد الأول خلال مباراة الفريقين بالدوري الألماني (بوندسليجا) أمس الأحد.

وقال نويبل في تصريحات لدار “فونكه” للنشر اليوم الإثنين: “أشعر بأسف شديد… لم أكن أقصد ضربه، كنت أستهدف الكرة”.

وأضاف أنه اتصل هاتفياً جاسينوفيتش أمس الأحد في المستشفى للإطمئنان عليه.

وتابع: “قال إن ضلوعه كانت مصابة برضوض شديدة، وإن ذلك كان مؤلمًا للغاية، لقد تقبل إعتذاري وكانت لفتة عظيمة منه”.

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ويواجه نويبل عقوبة الإيقاف لمدة طويلة بسبب الواقعة، حيث قفز وضرب جاسينوفيتش بقدمه في منطقة الصدر، ليخرج الأخير مصاباً من الملعب وهو ينزف من فمه، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى.

وقال نويبل / 20 عامًاً/ إنه حاول إبعاد الكرة عن منطقة جزاء فريقه، لكنه إعترف بعدم ضرورة وجوده في المنطقة حيث قال: “ربما لم يكن علي أن أذهب للكرة، كان هناك عدد كاف من الأشخاص هناك”.

وتعرض نويبل لإنتقادات عديدة بسبب الحادث الذي أحيا ذكريات توني شوماخر حارس مرمى المنتخب الألماني، عندما تسبب في إصابة بالغة للفرنسي باتريك باتيسون في مباراة قبل نهائي كأس العالم 1982، وكذلك واقعة أخرى تسبب فيها تيم فيز حارس مرمى فريدر بريمن السابق، عندما أصيب الكرواتي إيفيكا أوليتش لاعب هامبورج.

وأعرب جاسينوفيتش عبر حسابه الشخصي على تطبيق مشاركة الصور “إنستجرام” عن سعادته لأن نويبل اعتذر على الفور، وأضاف: “لسوء الحظ، تحدث مثل هذه المصادمات في بعض الأحيان عندم يقاتل المرء من أجل الكرة”.