تراوي: موارد وإمكانيات أندية الخليج عقدة حقيقية للأندية الأفريقية

اعترف مجدي تراوي، المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، اليوم الإثنين بالعقدة التي واجهها فريق الترجي أمام الفرق العربية الأسيوية في بطولات كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أنها ليست قاصرة على الترجي وإنما تعاني منها جميع الفرق الأفريقية في مواجهاتها مع الأندية الخليجية نظراً لفارق الإمكانيات والموارد لصالح أندية الخليج.

وأشار تراوي إلى أن هذا لن يمنع فريقه من الكفاح في مباراة الغد لتحقيق الفوز على السد وإحراز المركز الخامس بمونديال الأندية للنسخة الثانية على التوالي.

ويلتقي الترجي التونسي فريق السد القطري غداً الثلاثاء على استاد “خليفة الدولي” بالدوحة في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم لأندية المقامة حالياً في قطر.

وقال تراوي في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الإثنين قبل مباراة الغد: “نخوض مباراة الغد أمام فريق قوي لديه لاعبون متميزون. كنا نتمنى التأهل للدور قبل النهائي. نتمنى الفوز غداً وتشريف نادينا لأن هدفنا هو الفوز. ننتظر رد الفعل من لاعبينا بعدما عاندنا الحظ في المباراة الماضية”.

وعن صعوبة إعداد الفريق بعد الهزيمة في المباراة الأولى، قال تراوي: “الإعداد بالطبع صعب، والجميع شهدوا بأننا قدمنا مباراة جيدة أمام الهلال ولكن اللاعبين الأجانب في الهلال صنعوا الفارق. تعاملنا مع المباراة بشكل جيد لكن الهدف جاء في الدقيقة 73 “.

وأضاف: “لدينا ثلاثة لاعبين فقط خاضوا معنا بطولة العام الماضي ولهذا فإن البطولة تضيف خبرة كبيرة للفريق وستفيد كُل لاعب لأنه سيشاهد هذه المستويات العالية وعلى اللاعبين أن يتعاملوا بقوة وجدية أكبر مع مباراة الغد”.

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وأشار: “معنويات اللاعبين مرتفعة والجميع على أستعداد لتقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز… الجميع لديه الإصرار على تقديم مباراة قوية”.

وعن أستمرار عقدة الترجي في مواجهة الفرق العربية الأسيوية في المونديال وما إذا كان قادراً على حلها في لقاء الخامس والسادس، قال تراوي : “هذا ليس قاصراً على البطولات الثلاثة التي خاضها الترجي وإنما يمتد على مدار تاريخ مونديال الأندية حيث تمتلك الأندية الخليجية تفوقاً تاماً على نظيرتها الأفريقية في المواجهات بينهما بمونديال الأندية”.

وأضاف: “الفرق العربية في آسيا لديها موارد كبيرة ويمكنها التعاقد مع ستة أو سبعة لاعبين أجانب مميزين يكلفونها المليارات، بخلاف ما تضمه هذه الفرق من لاعبي المنتخب الوطني وكذلك تمتع هذه الأندية بمنشآت وبنية أساسية رائعة. ولكننا سنبذل كُل ما بوسعنا لتحقيق الفوز غداً”.

وعن الفارق في المستوى بين بطل أفريقيا وأبطال باقي القارات وإتساع هذه الهوة حالياً وهل ستتقلص في السنوات المقبلة، قال تراوي: “البنية الأساسية والموارد المالية تلعب دوراً كبيراً في هذا الفارق لأنها تساعد أصحابها على التدريب بشكل جيد وجلب أبرز اللاعبين مثلما يحدث في الخليج ونسعى لتقليص الفجوة من خلال الجهد والعمل ونأمل في تحسين البنية الأساسية وموارد الأندية في بلادنا”.

وعن أستقدام الترجي للاعبين أجانب لا يستطيعون التعامل مع هذه المباريات ، قال تراوي: “تعاملنا مع لاعبين جيدين ومنهم اللاعب الجزائري المميز، يوسف البلايلي الذي رحل عن الفريق في صيف هذا العام ولدينا لاعبون مميزون.