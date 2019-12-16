نتيجة مباراة مولودية الجزائر والقوة الجبرية فى البطولة العربية

يستضيف فريق مولودية الجزائر نظيره فريق القوة الجوية العراقي، اليوم الإثنين 16-12-2019، فى اهم مباريات اليوم ضمن منافسات الإياب لدور الـ 16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” 2019، والتي ستقام في ملعب “5 جويلية 1962”.
وتنطلق المباراة مساء اليوم فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة، 19:00 بتوقيت جرينتش.
وقد تأهل القوة الجوية العراقي إلى دور الـ 16 في بطولة كأس محمد السادس بعد التفوق على السالمية الكويتي بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
بينما تفوق مولودية الجزائر على نظيره ظفار العماني في دور الـ 32 بهدفين مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وشهدت مباراة الذهاب في دور الـ 16 والتي جمعت بين النادي الجزائري ونظيره العراقي، التعادل السلبي، في ملعب القوة الجوية.
ويدير الحكم السعودي محمد الهويش، مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي في كأس محمد السادس.
وتذاع مباراة مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقي في كأس محمد السادس، على قناة أبو ظبي الرياضية 1.
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