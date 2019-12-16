عبد الكريم حسن: السد جاهز تماماً لمواجهة الترجي

أكد عبد الكريم حسن، نجم فريق السد القطري، اليوم الإثنين أن فريقه أستعد جيداً للمباراة المرتقبة غداً أمام الترجي التونسي في كأس العالم للأندية، مشيراً إلى أن الفريق يسعى إلى إنهاء مشاركته في البطولة “بأفضل شكل ممكن”.

ويلتقي السد القطري فريق الترجي التونسي غداً الثلاثاء على استاد “خليفة الدولي” بالدوحة في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة كأس العالم لأندية المقامة حالياً في قطر.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الإثنين: “المباراة صعبة ونسعى إلى تقديم أداء جيد. سننافس بقوة على المركز الخامس لرغم أننا كنا نتمنى المنافسة في قبل النهائي”.

وعن خوض ثلاث مباريات في غضون سبعة أيام، قال اللاعب: “تعودنا على الضغوط وتوالي المباريات، ولا نعاني من هذا كثيراً”.

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وعن اللاعبين الذين يخشاهم السد في فريق الترجي، قال اللاعب: “لست متابعا جيدا للكرة الأوروبية والأفريقية ولكننا شاهدنا مباراة الترجي مع الهلال ووجدنا أن المستوى متقارب مع فريق الترجي”.

وعن رسالته إلى اللاعبين في وسط تراجع المستوى حاليا، قال اللاعب: “ما يحدث شيء طبيعي وهذه هي كرة القدم لأن كل فريق يمر بمثل هذه الظروف لكنني أطمئن الجميع… نسعى لتصحيح أوضاعنا والعودة لعروضنا القوية”.

وعن تقييمه لأداء بعض الأجانب المحترفين في فريق السد، قال عبد الكريم حسن: “الأخطاء واردة في كرة القدم وليست قاصرة على لاعب صغير أو كبير. نحن فريق كبير. وعندما يظهر اللاعب جابي بصورة طيبة يساهم في تألق الفريق وعندما يظهر أي لاعب بشكل متراجع فهناك غيره من اللاعبين”.

وأضاف: “ليس طموحي هو منافسة الهدافين وإنما أركز على دوري في مساعدة زملائي دفاعا وهجوما”.