نتيجة قرعة الدوري الأوروبي “دور ال32” موسم 2020/2019

جنبت قرعة الدور الثاني من مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في كرة القدم والتي سحبت الإثنين في نيون، الأندية الكبيرة مواجهات قوية وأوقعتها أمام منافسين في المتناول نسبياً.

ويلتقي أرسنال الإنجليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، مع أولمبياكوس اليوناني، ومواطنه مانشستر يونايتد، بطل نسخة 2017، مع كلوب بروج البلجيكي، فيما يلعب إنتر ميلان الإيطالي الذي خرج خالي الوفاض من المسابقة القارية الأهم دوري الأبطال مع لودوجوريتس البلغاري، ومواطنه روما مع غينت البلجيكي.

وأوقعت القرعة إشبيلية الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الالقاب (5 مرات) مع كلوج الروماني، وباير ليفركوزن الألماني بطل 1988 مع بورتو البرتغالي بطل 2003، فيما يلتقي أياكس أمستردام الهولندي مع خيتافي الإسباني في مباراة يتواجه فيها النجمان المغربيان للأول حكيم زياش ونصير مزراوي مع مواطنهما فيصل فجر.

ولا تخلو مباريات اينتراخت فرانكفورت الالماني مع سالزبورغ النمسوي، وشاختار دانييتسك الأوكراني مع بنفيكا البرتغالي، ورينجرز الإسكتلندي مع سبارتا براغا البرتغالي، من إثارة.

وهنا القرعة:

وولفرهامبتون (إنجلترا) – إسبانيول (سبانيا)

سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – إسطنبول باشاك شهير (تركيا)

خيتافي (إسبانيا) – أياكس أمستردام (هولندا)

باير ليفركوزن (ألمانيا) – بورتو (البرتغال)

كوبنهاجن (الدنمارك) – سيلتيك (إسكتلندا)

أبويل (قبرص) – بازل (سويسرا)

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كلوج (رومانيا)- إشبيلية (إسبانيا)

أولمبياكوس (اليونان) – أرسنال (إنجلترا)

الكمار (هولندا) – لاسك لينتس النمسوي

كلوب بروج (بلجيكا) – مانشستر يونايتد (إنكلترا)

لودوغوريتس (بلغاريا) – إنتر ميلان (إيطاليا)

اينتراخت فرانكفورت (المانيا) – سالزبورغ (النمسا)

شاختار دانييتسك (أوكرانيا) – بنفيكا (البرتغال)

فولفسبورغ (ألمانيا) – مالمو (السويد)

روما (إيطاليا) – غنت (بلجيكا)

رينجرز (إسكتلندا) – سبورتينغ براغا (البرتغال)

وتقام المباريات ذهاباً في 20 فبراير المقبل، والإياب في 27 منه