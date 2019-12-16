جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا دور ال16 موسم 2020/2019

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سُحبت قرعة دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين 16-12-2019، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.
وأسفرت القرعة عن مواجهات من الوزن الثقيل بين عمالقة كرة القدم الأوروبية بعدما احتلت أندية لها باع طويل في البطولة المراكز الثانية في دور المجموعات، أمثال تشيلسي وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد.
وسيُكرر نهائي نسخة 2012 بين تشيلسي وبايرن ميونخ، وسيكرر كذلك نصف نهائي نسخة 2016 بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.
أما حامل اللقب “ليفربول” فسوف يواجه الفريق الدفاعي العنيد “أتلتيكو مدريد” الذي حسم تأهله إلى ثمن النهائي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على حساب باير ليفركوزن الألماني.
تعرف على وقائع قرعة دوري أبطال أوروبا دور ال16 والدوري الأوروبي دور ال32 في البث المباشر (اضغط هنا)
والتالي استعراض جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا “دور ال16” لموسم 2020/2019 “مواعيد رسمية”
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المباراة ????????
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تاريخ مباراة الذهاب ????
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تاريخ مباراة الإياب ????
|بوروسيا دورتموند ???????? – باريس سان جيرمان ????????
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الثلاثاء 18-2-2020
|الاربعاء 11-3-2020
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أتلتيكو مدريد ???????? – ليفربول ????????
|الثلاثاء 18-2-2020
|الاربعاء 11-3-2020
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أتالانتا ???????? – فالنسيا ????????
|الاربعاء 19-2-2020
|الثلاثاء 10-3-2020
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توتنهام ???????? – لايبزج ????????
|الاربعاء 19-2-2020
|الثلاثاء 10-3-2020
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نابولي ???????? – برشلونة ????????
|الثلاثاء 25-2-2020
|الاربعاء 18-3-2020
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تشيلسي ???????? – بايرن ميونخ ????????
|الثلاثاء 25-2-2020
|الاربعاء 18-3-2020
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ريال مدريد ???????? – مانشستر سيتي ????????
أولمبيك ليون ???????? – يوفنتوس ????????
|الاربعاء 26-2-2020
الاربعاء 26-2-2020
|الثلاثاء 17-3-2020
الثلاثاء 17-3-2020
جدول مواعيد مباريات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا
مباريات ذهاب ربع النهائي: 7 و8 أبريل 2020
مباريات إياب ربع النهائي: 14 و15 أبريل 2020
جدول مواعيد مباريات دور الـ 4 من دوري أبطال أوروبا
ذهاب نصف النهائي الأول: 28 أبريل 2020
ذهاب نصف النهائي الثاني: 29 أبريل 2020
إياب نصف النهائي الثاني: 5 مايو 2020
إياب نصف النهائي الأول: 6 مايو 2020
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2020
المباراة النهائية يوم 30 مايو 2020 على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول “أتاتورك أولمبيات ستادي”
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