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جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا دور ال16 موسم 2020/2019

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مكتب ميركاتو داي 0 تبليغ

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سُحبت قرعة دور ال16 من بطولة ، يوم الاثنين 16-12-2019، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات من الوزن الثقيل بين عمالقة كرة القدم الأوروبية بعدما احتلت أندية لها باع طويل في البطولة المراكز الثانية في دور المجموعات، أمثال وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد.

وسيُكرر نهائي نسخة 2012 بين تشيلسي وبايرن ميونخ، وسيكرر كذلك نصف نهائي نسخة 2016 بين ومانشستر سيتي.

أما حامل اللقب “” فسوف يواجه الفريق الدفاعي العنيد “أتلتيكو مدريد” الذي حسم تأهله إلى ثمن النهائي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على حساب باير ليفركوزن الألماني.

تعرف على وقائع قرعة دوري أبطال أوروبا دور ال16 والدوري الأوروبي دور ال32 في البث المباشر (اضغط هنا)

والتالي استعراض جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا “دور ال16” لموسم 2020/2019 “مواعيد رسمية”

المباراة ????????

تاريخ مباراة الذهاب ????

تاريخ مباراة الإياب ????

بوروسيا دورتموند ???????? – باريس سان جيرمان ????????

الثلاثاء 18-2-2020

الاربعاء 11-3-2020

أتلتيكو مدريد ???????? – ليفربول ????????

الثلاثاء 18-2-2020 الاربعاء 11-3-2020

أتالانتا ????????  – فالنسيا ????????

الاربعاء 19-2-2020 الثلاثاء 10-3-2020

توتنهام ???????? – لايبزج ????????

الاربعاء 19-2-2020 الثلاثاء 10-3-2020

نابولي ???????? – ????????

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الثلاثاء 25-2-2020 الاربعاء 18-3-2020

تشيلسي ???????? – بايرن ميونخ ????????

الثلاثاء 25-2-2020 الاربعاء 18-3-2020

ريال مدريد ???????? – مانشستر سيتي ????????

أولمبيك ليون ???????? – يوفنتوس ????????

الاربعاء 26-2-2020

الاربعاء 26-2-2020

الثلاثاء 17-3-2020

الثلاثاء 17-3-2020

جدول مواعيد مباريات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا

مباريات ذهاب ربع النهائي: 7 و8 أبريل 2020

مباريات إياب ربع النهائي: 14 و15 أبريل 2020

جدول مواعيد مباريات دور الـ 4 من دوري أبطال أوروبا

ذهاب نصف النهائي الأول: 28 أبريل 2020

ذهاب نصف النهائي الثاني: 29 أبريل 2020

إياب نصف النهائي الثاني: 5 مايو 2020

إياب نصف النهائي الأول: 6 مايو 2020

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2020

المباراة النهائية يوم 30 مايو 2020 على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول “أتاتورك أولمبيات ستادي”

قرعة دوري أبطال أوروبا 2020/2019 الطريق إلى اسطنبول (صور: Getty)
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