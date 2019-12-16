جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا دور ال16 موسم 2020/2019

سُحبت قرعة دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين 16-12-2019، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة عن مواجهات من الوزن الثقيل بين عمالقة كرة القدم الأوروبية بعدما احتلت أندية لها باع طويل في البطولة المراكز الثانية في دور المجموعات، أمثال تشيلسي وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد.

وسيُكرر نهائي نسخة 2012 بين تشيلسي وبايرن ميونخ، وسيكرر كذلك نصف نهائي نسخة 2016 بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

أما حامل اللقب “ليفربول” فسوف يواجه الفريق الدفاعي العنيد “أتلتيكو مدريد” الذي حسم تأهله إلى ثمن النهائي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على حساب باير ليفركوزن الألماني.

تعرف على وقائع قرعة دوري أبطال أوروبا دور ال16 والدوري الأوروبي دور ال32 في البث المباشر (اضغط هنا)

والتالي استعراض جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا “دور ال16” لموسم 2020/2019 “مواعيد رسمية”

المباراة ???????? تاريخ مباراة الذهاب ???? تاريخ مباراة الإياب ???? بوروسيا دورتموند ???????? – باريس سان جيرمان ???????? الثلاثاء 18-2-2020 الاربعاء 11-3-2020 أتلتيكو مدريد ???????? – ليفربول ???????? الثلاثاء 18-2-2020 الاربعاء 11-3-2020 أتالانتا ???????? – فالنسيا ???????? الاربعاء 19-2-2020 الثلاثاء 10-3-2020 توتنهام ???????? – لايبزج ???????? الاربعاء 19-2-2020 الثلاثاء 10-3-2020 نابولي ???????? – برشلونة ???????? Advertisements الثلاثاء 25-2-2020 الاربعاء 18-3-2020 تشيلسي ???????? – بايرن ميونخ ???????? الثلاثاء 25-2-2020 الاربعاء 18-3-2020 ريال مدريد ???????? – مانشستر سيتي ???????? أولمبيك ليون ???????? – يوفنتوس ???????? الاربعاء 26-2-2020 الاربعاء 26-2-2020 الثلاثاء 17-3-2020 الثلاثاء 17-3-2020

جدول مواعيد مباريات دور الـ8 من دوري أبطال أوروبا

مباريات ذهاب ربع النهائي: 7 و8 أبريل 2020

مباريات إياب ربع النهائي: 14 و15 أبريل 2020

جدول مواعيد مباريات دور الـ 4 من دوري أبطال أوروبا

ذهاب نصف النهائي الأول: 28 أبريل 2020

ذهاب نصف النهائي الثاني: 29 أبريل 2020

إياب نصف النهائي الثاني: 5 مايو 2020

إياب نصف النهائي الأول: 6 مايو 2020

موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2020

المباراة النهائية يوم 30 مايو 2020 على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول “أتاتورك أولمبيات ستادي”