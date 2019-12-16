ليفربول يتطلع إلى الاستفادة من الشباب في مواجهة أستون فيلا

عندما تنطلق منافسات دور الثمانية من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم غداً الثلاثاء، ستترقب جماهير ليفربول رؤية قدرة اللاعبين الشبان على إستعراض إمكانياتهم خلال مواجهة أستون فيلا على ملعب “فيلا بارك”.

ونظراً لمشاركة ليفربول بطل أوروبا في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر، اضطر النادي الإنجليزي إلى الدفع بفريق من لاعبيه الشبان لخوض مباراته أمام أستون فيلا في إفتتاح منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الرابطة.

وكان يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، لوح في وقت سابق بالانسحاب من بطولة كأس الرابطة، نظرا لتزامن منافسات دور الثمانية بها مع مونديال الأندية وذلك ضمن الجدول المزدحم للفريق خلال كانون أول/ديسمبر، لكن تقرر بعدها خوض المونديال بالفريق الأول والدفع بفريق من اللاعبين السبان في بطولة الكأس.

ويتأهب الفريق الأول لليفربول لمواجهة مونتيري المكسيكي بعد غد الأربعاء في الدور قبل النهائي من مونديال الأندية.

وقال كلوب: “أجبرنا على التصرف بهذا الشكل… واعتقد أنها فرصة جيدة حقا أمام اللاعبين الشبان أن يواجهوا هذا (مباراة في دور الثمانية ببطولة الكأس)”.

وبدلا من أن يخوض ليفربول المواجهة على ملعب أستون فيلا بتشكيل يضم نجوما بارزين أمثال محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وساديو ماني وأليسون بيكر، سيخوضها بفريق من الشبان، أمثال ريان بريوستر وهارفي إليوت.

وسينوب نيل كريتشلي، مدرب فريق تحت 23 عاما في ليفربول، عن كلوب في قيادة الفريق في مواجهة أستون فيلا.

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وقال كريتشلي في تصريحات لصحيفة “ليفربول إيكو” :”لا بد أنها ستكون فرصة هائلة لنا جميعاً.”

وأضاف: “سيكون أمراً مشرفاً لي أن أقود فريق ليفربول في استاد رائع أمام لاعبين بارزين… أتطلع حقاً إلى مشاهدة أداء لاعبينا.”

وستكون مباراة أستون فيلا وليفربول واحدة من مواجهتين ينتمي أطرافهما للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يشهد دور الثمانية أيضاً لقاء إيفرتون مع ليستر سيتي، صاحب المركز الثاني في الدوري الممتاز، مساء الأربعاء.

وفي المباراتين الأخريين بدور الثمانية، يحل مانشستر سيتي ضيفاً على أكسفورد يونايتد المنافس بدوري الدرجة الأولى (بعد الممتاز)، ويستضيف مانشستر يونايتد فريق كولشيستر يونايتد المنافس بدوري الدرجة الثانية.

وكان أكسفورد يونايتد استضاف مانشستر سيتي في الدور الثالث من بطولة الموسم الماضي، ورغم هزيمته صفر / 3 ، أبدى كارل روبينسون، المدير الفني لأكسفورد، تفاؤلاً قبل مواجهة حامل اللقب من جديد.

وكان روبينسون صرح عقب سحب القرعة في أكتوبر الماضي :”يا لها من قرعة رائعة… المدرجات ستمتلئ من جديد، وستكون الأجواء رائعة، وسنحصل مجدداً على فرصة إختبار أنفسنا أمام فريق جيد للغاية.”

وأضاف آنذاك: “إنها قرعة رائعة بالنسبة للجماهير، وهذه مواجهة نتطلع إليها جميعاً.”