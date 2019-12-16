رياضة | الزهور يكرّم آنسات السلة بعد الحصول على بطولة القاهرة من بين أنياب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزهور يكرّم آنسات السلة بعد الحصول على بطولة القاهرة من بين أنياب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق كرة السلة للانسات تحت 16 عاما بنادى الزهور ببطولة القاهرة لأول مرة فى تاريخه ، بعد الفوز فى المباراة النهائية على فريق الاهلى الذى يسيطر على البطولة منذ سنوات بنتيجة 53 / 59 ،

واحتفل مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش وأعضاء المجلس مع الفريق أمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم ، بالحصول على لقب بطولة القاهرة من أنياب لاعبات الاهلى ، ليحصل الزهور على هذ ه البطولة لأول مرة فى تاريخه فى هذه المرحلة السنية ، فضلا عن ان الفوز بالبطولة جاء على حساب فريق الأهلى ،

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يدرس مجلس الإدارة إقامة إحتفالية كبيرة للاعبات لتكريمهن على هذا الإنجاز الذى يضاف إلى انجازات النادى السابقة ، ومنح اللاعبات والجهاز الفنى جوائز مالية وعينية قيمة ، بالإضافة إلى التفكير فى تنظيم رحلة ساحلية للفريق لعدة أيام ، ووجه رئيس النادى الشكر لأحمد الليثى مدير النشاط الرياضى ، والطاقم المعاون له على توفيره أوقات التدريبات على صالة النادى المزدحمة بتدريبات فرق النادى ، بالإضافة إلى استخدام منتخبى مصر الأول للكرة الطائرة رجال وسيدات الصالة للتدريبات قبل التصفيات الأفريقية المؤهلة للاوليمبياد ، كما وجه الشكر للعاملين فى الصالة المغطاة على المجهود الكبير الذى يبذلونه لخدمة الفرق الرياضية بالنادى .

فاز الفريق فى جميع المباريات التى لعبها فى الدور التمهيدى حتى بلوغه المباراة النهائية أمام الاهلى ، حيث فاز على كل من أكاديمية مدينتى ، والقاهرة (ب) ، وهليوليدو فى الدور التمهيدى الأول ليعتلى قمة المجموعة ، ثم فاز على الطيران ، ووادى دجلة ، والشمس (أ، ب) ، والغابة، ليحتل الفريق أول المجموعة الثانية بعد إنتهاء منافسات الدور الثانى ، ثم فاز على فريق مدينة نصر ذهابا وإيابا فى دور الثمانية ، ليلعب فى الدور النهائي مع الجزيرة ، ثم مصر للتأمين ويفوز عليهما ، ليواجه الأهلى فى المباراة النهائية ويفوز عليه بفارق ست نقاط بنتيجة 59 / 53 ، ويحصل على اللقب بجدارة لأول مرة فى تاريخ نادى الزهور .

يضم الفريق اللاعبات ، فرح شهاب أحمد ، ونور محمود مصطفى ، وزينة شريف عادل ، وزينة أحمد حسيب ، ومريم محمد سيد ، ومايا محمد مختار ، وفريدة أحمد إبراهيم ، وشذى أيمن نبيل ، ومرام عطية عبد المجيد ، ومايا سيد فضل الله ، وجنى سيد فضل الله ، وفريدة محمد أشرف ، وسهيلة وائل عبد العزيز ، وكنزي كريم خالد ، وملك أحمد حسين ، ومريم وليد محمد، ولجين سامح عصام الدين ، ومريم أحمد صابر ، وليلى خالد فهيم ، ويضم الجهاز الفنى كل من خالد حسين مديرا فنيا ، والدكتور ياسر عبد الفتاح مدربا ، وصلاح الدين عبد الجواد مشرفا عاما على قطاع الانسات ، والدكتورة عبير احمد يونس ، ونوران محمد السيدة مديرة إدارية لقطاع كرة السلة ، والدكتور أحمد عبد التواب طبيبا .