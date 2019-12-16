رياضة | قرعة دوري الأبطال.. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان أمام الأندية الألمانية بالأرقام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة دوري الأبطال.. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان أمام الأندية الألمانية بالأرقام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، حيث أسفرت عن مواجهات نارية وخاصةً فريق بروسيا دورتموند الألماني والذي اصطدم بمنافسة شرسة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاءت القرعة كالآتي:-

دورتموند × باريس سان جيرمان

ريال مدريد × مانشستر سيتي

أتلانتا × فالنسيا

أتليتكو مدريد × ليفربول

تشيلسي * بايرين ميونخ

ليون × يوفنتوس

توتنهام × لايبزيج

نابولي × برشلونه

وكان تأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيج، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا.

أما عن أصحاب الوصافة هم " ريال مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- أتالانتا الإيطالي- أتليتكو مدريد الإسباني- نابولي الإيطالي- بوروسيا دورتموند الألماني- ليون الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي".

ويتم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة إلى مجموعتين، أحدهما لأوائل المجموعات والأخرى لأصحاب الوصافة.

Advertisements

وتقضي لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتجنيب الفرق المتأهلة مع الفرق التي صاحبتهم في المجموعة.

كما تعتمد على مبدأ الفصل الجغرافي، والذي لا يسمح بمواجهة فريقين ينتميان لدولة واحدة في دور الستة عشر، إلى جانب حذر المواجهات الروسية والأوكرانية لأسباب سياسية.

ويلعب متصدر المجموعة مباراة الذهاب خارج الأرض، فيما ستكون العودة على أرضه.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان الفرنسي أمام الأندية الألمانية من خلال التقرير الآتي:-

"بايرن ميونخ"

إلتقى باريس سان جيرمان الفرنسي، أمام بايرن ميونخ الألماني، في 8 مواجهات سابقة، نجح خلالها في الفوز في 5 مباريات والهزيمة في ثلاث مباريات أخرى.

"بايرن ليفركوزن"

واجه باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره بايرن ليفركوزن الألماني، في مباراتين وفاز بهما جميعًا.

"بروسيا دورتموند"

اصطدم باريس سان جيرمان الفرنسي، بنظيره بروسيا دورتموند الألماني، من قبل في مواجهتين وانتهت جميعها بالتعادل.

"فولفسبورج"

واجه باريس سان جيرمان الفرنسي، فريق ألماني آخر وهو أمام فولفسبورج، وكانت في مواجهتين وفاز بهما فريق العاصمة الفرنسي.

"شالكة الألماني"

إلتقى باريس سان جيرمان الفرنسي، شالكة الألماني، في مواجهة وحيدة وخسرها بطل الدوري الفرنسي.