رياضة | قرعة دوري أبطال أوربا.. تفوق كاسح لبرشلونة أمام نابولي بالأرقام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرعة دوري أبطال أوربا.. تفوق كاسح لبرشلونة أمام نابولي بالأرقام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ لحظات مراسم قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، والتي أسفرت عن العديد من المواجهات النارية، والتي جاء أبرزها مواجهة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نظيره الإيطالي نابولي.

وتقرر أن تقام مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي على ملعب سان باولو الأراضي الإيطالية، على أن تكون مباراة العودة على ملعب كامب نو، نظرًا لتأهل برشلونة كمتصدر لمجموعته، على عكس نابولي الذي حل وصيفًا للريدز ليفربول.

وتمثل المباراة بشرى سارة لدى البلوجرانا، نظرًا لتفوق الفريق الكتالوني تاريخيًا على زعيم الجنوب، وذلك بعدما تمكن من الفوز في 3 مباريات رسمية من أصل 4 جمعت كلا الفريقين، مقابل فوز وحيد للعملاق الإيطالي، علمًا بأن كلا الفريقين قد تقابلا وديًا مطلع الموسم الحالي، وانحاز الفوز في كلتا المناسبتين لصالح البلوجرانا.

Advertisements

ويملك برشلونة سجلًا ممتازًا ضد الفرق الإيطالية، فهو يتفوق على الجميع في المواجهات المباشرة باستثناء روما الذي تمكن من معادلة أرقام برشلونة والظهور أمامه كخصم عنيد وند قوي، حيث تواجه البرسا مع الفرق الإيطالية في 45 مباراة رسمية عبر التاريخ، وتمكن من الفوز في 23 لقاء وتلقى 9 هزائم، فيما تعادل في 13 مباراة.

واستطاع الفريق الكتالوني أن يجسل 75 هدف بالتمام والكمال في الشباك الإيطالي، كما تلقى46 هدف فقط.

وكانت اَخر مباراة خاضها برشلونة أمام الأندية الإيطالية، ذهابًا وإيابًا في الموسم الحالي ضد إنتر، بعدما حل كلا الفريقين سويًا في نفس المجموعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وتمكن زعيم إقليم كتالونيا من تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1/2.

وحقق برشلونة الفوز على ملعبه ووسط جماهيره في 14 مباراة من أصل 20 لعبها عليه، بينما تعادل في 4 وخسر في مباراتين، كما لعب فريق برشلونة أمام الأندية الإيطالية في 6 نهائيات، انتصر في 3 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في مباراة، وحقق البرسا أكبر فوز له أمام فرق إيطاليا بنتيجة 4-0 أمام لاتسيو وميلان، و 5-1 أمام ميلان، وتعرض برشلونة لأكبر هزيمة من الأندية الإيطالية أمام ميلان بـ 4-0.