رياضة | ريال مدريد مع مانشستر سيتي.. تاريخ أبيض لزيدان ضد جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد مع مانشستر سيتي.. تاريخ أبيض لزيدان ضد جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ريال مدريد يواجه مانشستر سيتي في دور ال16 بدوري الأبطال

وأسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة ريال مدريد الإسباني لنظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

زيدان يستعد للثأر من جوارديولا

وعلى الرغم من مواجهة الفريقين من قبل في 4 مباريات بمختلف المسابقات ولكن يوجد مباراة خاصة بين الفريقين جمعت بين زين الدين زيدان مدرب الريال وبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وانتهت المباراة الودية التي جمعت بين نادي ريال مدريد بقيادة زيدان ومانشستر سيتي بقيادة جوارديولا بفوز السيتي بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأندية الأبطال.

والآن سمحت الفرصة لزيدان ليثأر من رباعة جوارديولا فهل سيستغلها زيدان أم سيسقط في فخ الهزيمة مرة أخرى.

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ويحتل نادي مانشستر سيتي في المركز الثالث من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.

بينما يتواجد نادي ريال مدريد المركز الثاني من جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 36 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

وستلعب مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي يوم 18 فبراير على ملعب كامب نو.

بينما ستلعب مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي ريال مدريد ونادي مانشستر سيتي يوم 10 مارس المقبل.