رياضة | بعد نهاية قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد نهاية قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على تاريخ مواجهات برشلونة ضد نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار مساء اليوم على فعاليات قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في دور الـ16، والتي أنطلقت ظهر اليوم الإثنين، في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهة مرتقبة بين نابولي وبرشلونة.

ونرصد لكم في التقرير التالي تاريخ مواجهات برشلونة ضد نابولي.

التقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع نظيره نابولي الإيطالي في 4 مواجهات سابقة، ولكن جميعها بشكل ودي، شهدت تفوق برشلونة في 3 مباريات وفوز نابولي في مباراة وحيدة.

وحسم برشلونة المباراة الأولى لصالحه بنتيجة 5-0 في بطولة كأس جوهان جامبر عام 2011.

وتمكن نابولي في المباراة الثانية من تحقيق الفوز على البلوجرانا بنتيجة 1-0، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وذلك عام 2014.

وتجدد اللقاء بينهما مرتين في العام الحالي، تمكن برشلونة من حسم النتيجة لصالحه في المباراتين، حيث انتهى اللقاء الأول بنتيجة 2-1، والثاني بنتيجة 4-0، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، ليؤكد البلوجرانا تفوقه في المباريات الودية في إنتظار نتيجة أول لقاء رسمي بينهما، في شهر فبراير المقبل.

ومن الجدير بالذكر أن مواجهات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا جاءت كالتالي:

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- برشلونة x نابولي

- ليفربول x أتليتكو مدريد

- فالنسيا x اتالانتا

- يوفنتوس x أولمبيك ليون

- توتنهام هوتسبير x لايبزيج

- تشيلسي x بايرن ميونيخ

- باريس سان جيرمان x بوروسيا دورتموند