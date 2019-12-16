رياضة | عودة بطل العرب و منتخب الجولف للقاهرة مساء اليوم.. ورئيس الاتحاد يشكر البعثة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة بطل العرب و منتخب الجولف للقاهرة مساء اليوم.. ورئيس الاتحاد يشكر البعثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود فى التاسعة من مساء اليوم الاثنين بعثة منتخب مصر الوطنى للجولف قادمة من مدينة مراكش المغربية وذلك بعد الانتهاء من المشاركة فى منافسات البطولة العربية للجولف للرجال رقم 39 التى اقيمت بمشاركة 13 دولة عربية .

وتضم البعثة المصرية نائب رئيس اتحاد الجولف ورئيس البعثة تيمور ابو الخير وعضو مجلس الادارة والكابتن الفنى للفراعنة المهندس غسان قبانى واللاعبين الواعد الصاعد دين نعيم الحائز على الميدالية الذهبية ولقب بطل العرب للفردى وممدوح الشيخ وماجد عبد التواب وفارس عبد العزيز الفائزون جميعا بالمركز الثانى والميدالية الفضية للفرق .

ويقضى بطل العرب الواعد دين نعيم اجازة قصيرة بالقاهرة عدة ايام ثم يغادر الى الولايات المتحدة الاميريكية حيث يدرس هناك حاليا وتم استدعائه خصيصا من امريكا للمشاركة فى البطولة العربية باعتباره واحدا من اللاعبين المصريين اصحاب المستوى المتميز للغاية .

Advertisements

وقضت البعثة المصرية لليلة سعيدة للغاية فى مراكش واحتفلوا بالانجاز الذى تحقق على المستوى العربى واستعادة رياضة الجولف المصرية امجاد الماضى والوقوف على منصات التتويج من جديد .

ومن جانبه وجه رئيس اتحاد الجولف المهندس ايمن حسين جزيل الشكر الى بعثة منتخب مصر الوطنى للجولف غسان قبانى وتيمور ابو الخير والشباب الرجال بطل العرب دين نعيم الذى خصه رئيس الاتحاد بتهنئة خاصة وزملائه بالفريق ممدوح الشيخ وماجد عبد التواب وفارس عبد العزيز .

واكد المهندس ايمن حسين ان هذا الفريق الوطنى يمثل جيلا جديدا لرياضة الجولف المصري والذى استطاع ان يعيد الامجاد القديمة مضيفا ان القادم افضل وافضل للجولف المصرى على كل المستويات .