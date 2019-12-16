رياضة | نجوم الكانوي والكياك يحصدون الذهب واللقب بالبطولة الإفريقية بالعلمين الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجوم الكانوي والكياك يحصدون الذهب واللقب بالبطولة الإفريقية بالعلمين الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نجوم منتخب مصر الوطنى للكانوى والكياك فى حصد الذهب والتتويج بلقب البطولة الافريقية للشباب تحت 23 عاما والتى اقيمت ببحيرة مدينة العلمين الجديدة كاول حدث رياضى تستضيفه المدينة .

واحتل منتخبنا فراعنة الكانوى والكياك الصدارة بجدارة فى البطولة الافريقية بعد الحصول على 34 ميدالية متنوعة منها 20 ذهبية و9 فضيات و5 برونزيات ليتربعوا منفردين على القمة الافريقية .

وجاء فى المركز الثانى المنتخب الجزائرى برصيد 27 ميدالية متنوعة منها 8 ذهبيات و13 فضية و6 برونزيات بينما تبعه فى الترتيب الثالث المنتخب التونسى نسور قرطاج 21 ميدالية متنوعة منها 5 ذهبيات و9 فضيات و7 برونزيات .

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واقام اتحاد الكانوى والكياك احتفالية رائعة شهدت توزيع الميداليات وشهادات التقدير على اللاعبين واللاعبات الفائزين فى المنافسات وسط حضور كل الوفود المشاركة فى البطولة الافريقية .

وقام رئيس اتحاد الكانوى والكياك محمد السكرى بتكريم رؤوساء الوفود الافريقية المشاركة فى البطولة معربا عن سعادته البالغة بحضور عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من الاشقاء الافارقة الى مصر بلدهم الثانى متمنيا لهم التوفيق فى البطولات المقبلة .

واشاد السكرى بالاداء المميز للاعبى المنتخب الوطنى والصورة المثالية التى ظهروا عليها طوال البطولتين الافريقية والعربية وحصولهم على المركز الاول فى البطولتين بكل جدارة وهو ما يؤكد رياضة الكياك والكانوى المصرية واحدة من الرياضات المصرية العريقة للغاية منذ ايام الفراعنة .

كما وجه السكرى جزيل الشكر الى كل من ساهم بالجهد فى البطولة من اجل نجاحها وهو ما تحقق بالفعل واشاد به مسئولو الاتحادين الدولى والافريقي وهو ما كان منتظرا لتميز مصر الدائم فى تنظيم كل البطولات بجميع اللعبات فى ظل الدعم الدائم من الدولة للرياضة والرياضيين .