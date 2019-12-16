رياضة | أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من ريال مدريد عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إيمليانو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد عن صعوبة مواجهة المرينجي لفريق مانشستر سيتي في إطار منافسات دور ال16 من دوري أبطلال أوروبا.

وأسفرت قرعة دور 16 بدوري أبطال أوروبا التي أقيمت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية عن مواجهات قوية وحاسمة، وتصدر المشهد في موقعة ريال مدريد امام مانشستر سيتي.

- تعليق ريال مدريد عن مواجهة مانشستر سيتي

وتحدث إيمليانو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد عن مواجهة مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا، بقوله “ريال مدريد لن يلعب ضد جوارديولا بل سيواجه مانشستر سيتي، السيتي فريق قوي من كافة الجوانب، المواجهة ستكون مشوقة، وهذا النوع من المباريات يساعدنا على النمو”.

وفي الجهة الأخرى قال مدير الكرة في مانشستر سيتي، تكسيكي بيجيريستين “مباراة ضد فريق يمتلك 13 دوري أبطال أوروبا ستكون عظيمة، نفضل مباراة مثل هذه في هذا الدور بدلاً من خوضها في دور متقدم”.