رياضة | تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ودوتموند في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان ودوتموند في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل قرعة دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، حيث أسفرت عن مواجهات نارية وخاصةً فريق بروسيا دورتموند الألماني والذي اصطدم بمنافسة شرسة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاءت القرعة كالآتي:-

دورتموند × باريس سان جيرمان

ريال مدريد × مانشستر سيتي

أتلانتا × فالنسيا

أتليتكو مدريد × ليفربول

تشيلسي * بايرين ميونخ

ليون × يوفنتوس

توتنهام × لايبزيج

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نابولي × برشلونه

وكان تأهل في الصدارة كل من برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، لايبزيج، ليفربول، مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان وفالنسيا.

أما عن أصحاب الوصافة هم " ريال مدريد الإسباني- توتنهام الإنجليزي- أتالانتا الإيطالي- أتليتكو مدريد الإسباني- نابولي الإيطالي- بوروسيا دورتموند الألماني- ليون الفرنسي- تشيلسي الإنجليزي".

ويتم تقسيم الفرق الـ16 المتأهلة إلى مجموعتين، أحدهما لأوائل المجموعات والأخرى لأصحاب الوصافة.

وتقضي لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتجنيب الفرق المتأهلة مع الفرق التي صاحبتهم في المجموعة.

كما تعتمد على مبدأ الفصل الجغرافي، والذي لا يسمح بمواجهة فريقين ينتميان لدولة واحدة في دور الستة عشر، إلى جانب حذر المواجهات الروسية والأوكرانية لأسباب سياسية.

ويلعب متصدر المجموعة مباراة الذهاب خارج الأرض، فيما ستكون العودة على أرضه.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني السابقة من خلال التقرير الآتي:-

وواجه باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره بروسيا دورتموند الألماني، في مواجهتين سابقتين وكانت في دور المجموعات لكأس الاتحاد الأوروبي عام 2010.

وانتهت مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، فيما انتهت نتيجة الإياب بنفس نتيجة التعادل ولكنها كانت سلبية.