رياضة | لمن الغلبة في أول قمة رسمية بين جوارديولا وزيدان؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمن الغلبة في أول قمة رسمية بين جوارديولا وزيدان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجريت قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ16 وأوقعت القرعة مباراة نارية بين فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ضد فريق ريال مدريد الإسباني حامل دوري أبطال أوروبا لثلاث نسخ متتالية منذ 2016 وحتى 2018.

وسوف تكون تلك المواجهة هي الأولى بين المدرب الإسباني بيب جوارديولا مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني بشكل رسمي، حيث تواجه المدربين في مواجهة واحدة عبر التاريخ وكانت مباراة ودية بين الناديين.

وكانت المواجهة الوحيدة ودية حيث انتهت بفوز فريق مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد لفريق ريال مدريد، وأحرز أهداف السيتزنز بتوقيع كل من أوتاميندي، ستيرلينج، جون ستونز وابراهيم دياز، أما هدف ريال مدريد اليتيم جاء عن طريق أوسكار رودريجيز.

ويستضيف فريق ريال مدريد بقيام مدربه زين الدين زيدان نظيره فريق مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا يوم 26 فبراير المقبل، على أن تكون مواجهة الإياب يوم 17 مارس على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

ويعد فريق ليفربول هو بطل بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز على فريق توتنهام هوتسبير في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

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وجاءت مواجهات دور الثمن نهائي في دوري أبطال أوروبا كالتالي

- برشلونة vs نابولي

- ليفربول vs أتليتكو مدريد

- فالنسيا vs اتالانتا

- يوفنتوس vs أولمبيك ليون

- لايبزيج vs توتنهام هوتسبير

- تشيلسي vs بايرن ميونيخ

- باريس سان جيرمان vs بوروسيا دورتموند