اونلاين | يلا شوت NOW.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاثنين في الدوري المصري GOAL

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت NOW.. مشاهدة مباراة الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر اليوم الاثنين في الدوري المصري GOAL والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف طلائع الجيش نظيره الزمالك، في السابعة والنصف مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الجيش، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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يحتل الزمالك المركز الرابع بجدول الدوري برصيد 13 نقطة جمعها من 6 مباريات، فيما يحتل الجيش المركز الـ16 برصيد 4 نقاط جمعها من 6 لقاءات.

من المقرر أن تنقل مباراة الزمالك و طلائع الجيش عبر قناتي "أون سبورت" و"تايم سبورت" الفضائيتين.