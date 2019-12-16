مينا مينو يعزز من قدرات بطل أوروبا قبل موقعة أتلتيكو مدريد

الإثنين 16 ديسمبر 2019

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع نجم سالزبورغ النمساوي اللاعب الياباني "مينا مينو"، حيث يسعى الريدز لتعزيز قدراته الهجومية لمواصلة التنافس بقوة على البريميرليج ودوري أبطال أوروبا إضافة لعدة بطولات أخرى.



وأوقعت قرعة دوري أبطال اليوم الاثنين فريق ليفربول بمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني بدور ال١٦، حتى يكون مينا مينو دفعة قوية للفريق، بحيث أنه على الرغم من مشاركة الياباني بدوري المجموعات لكن سيشارك بالأدوار الإقصائية حال تواجده هناك في الأنفيلد.

وكان مينو، قد لفت أنظار الجميع له خلال أدائه مع سالزبورغ بالدوري النمساوي ودوري أبطال أوروبا خاصة، في موقعتي ليفربول الذهاب والإياب وتحديدا الذهاب نظرا لإحرازه هدف في دراما الأربعة مقابل ثلاثة.