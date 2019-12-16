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شكرا لقرائتكم خبر عن قضي الأمر.. أرتيتا رجل أرسنال والان مع التفاصيل
الإثنين 16 ديسمبر 2019
يستمر الصراع بفريق أرسنال الإنجليزي الباحث عن طوق النجاة من غرق المؤخرة أو لعله الهبوط للدرجة، حيث فشل مدرب الفريق الحالي المؤقت "ليونبيرغ" في تقديم أي جديد يذكر أو يحقق أية دفعة للجانرز.
ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فقد اجتمع عدة مسؤولين من جانب أرسنال مع مساعد مدرب مانشستر سيتي ونجم المدفعجيه سابق "ميكيل أرتيتا" من أجل تولي إدارة الفريق خلال أقرب وقت ممكن، إلا أن أنه لم يتم الكشف عن موعد تواجد المخضرم الإسباني.
وكانت إدارة أرسنال، قد اجتمتعت مع أرتيتا، بعد تلقي الفريق بالأمس هزيمة جديدة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف نظيفة لحساب الجولة السابعة عشر من البريميرليج، ليكون الفريق قد وضع كل شئ بين يدي لاعبه السابق وفي الانتظار لما تخبئه الساعات القليلة المقبلة.
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