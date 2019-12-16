موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دور الستة عشر من دوري الأبطال

الإثنين 16 ديسمبر 2019

سُحبت اليوم قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في سويسرا.



وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية، حيث يلتقي ليفربول حامل اللقب مع فريق أتليتكو مدريد الإسباني.

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موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

تقام مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "واندا مترو بوليتانو" يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

بينما تقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" يوم 11 مارس 2020، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.