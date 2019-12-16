مونديال الأندية| ماذا لو تخطى الهلال عقبة فلامنجو في نصف النهائي ؟ 

الإثنين 16 ديسمبر 2019

ينتظر عشاق ومحبي الهلال السعودي بفارغ الصبر مباراة الزعيم ضد فلامنجو البرازيلي في دور نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية ، والمقرر لها الثلاثاء المقبل على ملعب ستاد خليفة الدولي بقطر .



أرقام قياسية تنتظر الهلال شريطة تخطى فلامنجو

وكان نادي الهلال قد حقق الفوز الأول له في المونديال على حساب الترجي التونسي في ربع نهائي المونديال وسجل بافيتيمبي جوميز هدف المباراة الوحيد خلال الدقيقة "73" ليضرب الزعيم موعداً مع فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس ، ويستعرض موقع الخليج 365 فيما يلي مكاسب الأزرق في حالة تخطي عقبة الفريق البرازيلي .

1_ كسر إنجاز النصر في مونديال الأندية 2000

فوز الهلال على فلامنجو البرازيلي يعني تحقيق فوزين في المونديال العالمي وبالتالي كسر إنجاز النصر الذي حققه في عام 2000 بالفوز على الرجاء المغربي، وفوز الاتحاد على الأهلي المصري نسخة 2005 في نفس الدور.

كما أن الفوز يعني ضمان على الأقل المركز الثاني في البطولة العالمية ، وبالتالي التفوق على مركز النصر، الذي حققه في عام 2000، عندما حل ثالثًا للمجموعة الأولى، ليتفوق على رابع مجموعته ورابع المجموعة الثانية؛ وهما الرجاء المغربي وجنوب ميلبورن الاسترالي، والتفوق على الاتحاد الذي احتل المركز الرابع.

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2_ تحدي خاص لـ غوميز

يسعى الفرنسي غوميز مهاجم الهلال السعودي لتسجيل أكثر من هدفين في بطولة كأس العالم للأندية من أجل تخطي رقم فهد الهريفي، نجم النصر في مونديال عام 2000، عندما أحرز هدفين في مرمى كل من ريال مدريد الإسباني في الجولة الأولى، والرجاء المغربي في الجولة الثانية.

3_ كسر عقدة أندية أمريكا الجنوبية

تمثل أندية أمريكا الجنوبية عقدة لفرق آسيا في مونديال الأندية ، ففي خلال 10 مباريات سابقة جمعت أندية القارتين في المسابقة، فازت أندية أمريكا الجنوبية في 8 مباريات، بينما فازت الأندية الآسيوية في لقاءين فحسب وفوز الهلال على فلامنجو سيكون الثالث وقهر عقدة أندية القارة .

4_ إنجاز سعودي خاص مونديالي

يسعى الهلال السعودي بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو للفوز على فلامنجو البرازيلي من أجل تحقيق ما عجزت عنه الأندية السعودية التي كان أبرز إنجاز لها هو الحصول على المركز الرابع بواسطة اتحاد جدة في مونديال 2005.

5_ معادلة رقم العين الإماراتي والرجاء المغربي والأهلي المصري في كلا الحالتين

الهلال السعودي سيكون أمام فرصة ذهبية لمعادلة رقمي العين الإماراتي والرجاء المغربي إذا ما تخطى عقبة فلامنجو حيث حقق الفريق الإماراتي المركز الثاني في مونديال 2018 بعد الهزيمة بثلاثية مقابل هدف أمام ريال مدريد بينما حصد الفريق المغربي المركز نفسه في مونديال 2013 بعد الهزيمة أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0 في النهائي.

وفي حالة الخسارة لا قدر الله سيكون أقصى طموح الهلاليين معادلة رقم الأهلي المصري الذي حقق المركز الثالث في مونديال 2006.