الامارات | المدرب مارفيك يتخذ قراراً غريباً بعد إقالته من تدريب منتخب الامارات

شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب مارفيك يتخذ قراراً غريباً بعد إقالته من تدريب منتخب الامارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، إنه لا يتوقع أن يعود إلى التدريب مرة أخرى، بعد إقالته من تدريب المنتخب الوطني، لافتاً إلى أن يعتقد أن مسيرته التدريبية انتهت.

وأوضح مارفيك في مقابلة مع قناة "فتبل" الهولندية، ونشرتها صحيفة "ون ليمبرغ"، أنه يجب صعوبة في الحديث حول توقفه عن العمل كمدرب، مبيناً أنه في الوقت نفسه يرى أن فرصة عودته للتدريب تبدو ضئيلة جداً، وأن الأقرب بالنسبة له هو التوقف عن التدريب.

وكان اتحاد الكرة أعلن إقالة بيرت فان مارفيك من قيادة "الأبيض" بعد الخروج من دور المجموعات في خليجي 24، خصوصاً مع النتائج الضعيفة التي حققها الفريق تحت قيادة المدرب الهولندي في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بحلول الفريق في المركز الرابع في المجموعة السابعة بعد انتهاء مرحلة الذهاب.