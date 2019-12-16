الامارات | تعرف إلى قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفرت قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا عن مواجهات قوية وصعبة خاصة لحامل اللقب فريق ليفربول الذي سيواجه فريق أتليتكو مدريد، بينما جاءت أصعب المواجهات بين ريال مدريد صاحب الرقم التاريخي في الفوز بالبطولة مع حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، في مواجهة صعبة وجاءت قرعة البطولة كالأتي:

دورتموند - باريس سان جيرمان

ريال مدريد - مان سيتي

أتالانتا - فالنسيا

أتلتيكو مدريد - ليفربول

تشلسي - بايرن ميونيخ

ليون - يوفنتوس

توتنهام - لايبزيغ

نابولي - برشلونة

على أن تقام مباراة الذهاب في ملعب الفريق المذكور أولاً وتقام المباريات في فبراير المقبل.