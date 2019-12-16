شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين أمام الحرس.. وجلسة لفايلر مع «متولي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود أمس، تدريبات استشفائية خفيفة ظهر اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.
ويتواجد الأهلي على قمة الدوري الممتاز برصيد 18 نقطه بعد فوزه السادس أمس.
وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، جلسة خاصة مع محمود متولي مدافع الفريق؛ من أجل الاطمئنان على حالته بعد مشاركته في التدريبات الجماعية.
وانتظم محمود متولي في التدريبات الجماعية مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.
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