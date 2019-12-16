شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات قوية أبرزها مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول، وتشيلسي مع بارين ميونخ، وريال مدريد ضد مانشستر سيتي.

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية الوصافة أحد أيام 18، 19/ 25، 26 فبراير، فيما ستقام مباراة الإياب على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد أيام 10، 11/ 17، 18 من شهر مارس المقبل.

وجاءت مواعيد مباريات الذهاب على النحو التالي:

الثلاثاء 18 فبراير:

بروسيا دورتموند × باريس سان جيرمان

أتلتيكو مدريد × ليفربول

الأربعاء 19 فبراير:

أتالانتا × فالنسيا

توتنهام × لايبزيج

الثلاثاء 25 فبراير:

تشيلسي × بايرن ميونيخ

نابولي × برشلونة

الأربعاء 26 فبراير:

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ريال مدريد × مانشستر سيتي

أولمبياكوس × يوفنتوس

فيما تحددت مباريات الإياب في المواعيد التالية:

الثلاثاء 10 مارس:

فالنسيا × أتالانتا

لايبزيج × توتنهام

الأربعاء 11 مارس:

باريس سان جيرمان × برسيا دورتموند

ليفربول × أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 17 مارس:

مانشستر سيتي × ريال مدريد

يوفنتوس × أولمبياكوس

الأربعاء 18 مارس:

بايرن ميونيخ × تشيلسي

برشلونة × نابولي