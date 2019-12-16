شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور ينتظم في مران الأهلي.. وياسر إبراهيم يكتفي بجلسة في الجيم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
انتظم حسام عاشور، قائد الأهلي، في المران الجماعي للفريق، ظهر اليوم الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما تغيب عن المران، أمس الأول، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للنادي.
من جانب آخر، واصل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي بخوض تدريبات بدنية في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي ظهر اليوم الاثنين.
وكان اللاعب قد غادر مران الفريق أمس الأول السبت بسبب آلام عضلية قبل أن يكتفي اليوم بخوض تدريبات بدنية في الجيم.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.
ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 18 نقطة بعد فوزه السادس أمس على حرس الحدود بهدف نظيف.
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