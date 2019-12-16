شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على النتائج الكاملة لقرعة دور الـ 32 لبطولة الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أجريت عصر اليوم الإثنين، قرعة دور الـ32 لبطولة ادلوري الأوروبي لكرة القدم «يوربا ليج»، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمدينة نيون السويسرية. وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية: ولفرهامبتون «إنجلترا» x إسبانيول «الإسباني» سبورتنج لشبونة «البرتغال» x إسطنبول باشاكشيهير «تركيا» خيتافي «إسبانيا» x أياكس «هولندا» بايرن ليفركوزن «ألمانيا» x بورتو «البرتغال» كوبنهاجن «الدنماركي» x سيلتك «أسكتلندا» أبويل نيقوسيا «قبرص» x بازل «سويسرا» كلوج «رومانيا» x إشبيلية «إسبانيا» Advertisements أولمبياكوس «اليونان» X أرسنال «إنجلترا» الكمار «هولندا» X لاسك «النمسا» كلوب بروج «بلجيكا» x مانشستر يونايتد «إنجلترا» لودوجوريتس «بلغاريا» x إنتر ميلان «إيطاليا» إنتراخت فرانكفورت «ألمانيا» x سالزبورج «النمسا» شاختار دونستيك «أوكرانيا» x بنفيكا «البرتغال» فولفسبورج «ألمانيا» x مالمو «السويد» روما «إيطاليا» x جينك «بلجيكا» رينجرز «أسكتلندا» x براجا «البرتغال» تقام مباريات الذهاب في ملاعب الأندية المذكورة أولا يوم الخميس الموافق 20 فبراير المقبل، على أن تجري مباريات العودة يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته، على أن تجرى قرعة دور الـ16 للبطولة يوم 28 فبراير.

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