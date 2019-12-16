شكرا لقرائتكم خبر عن ثمن نهائي دوري الأبطال: ريال مدريد يصطدم بمان سيتي.. وبايرن في مواجهة تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات قوية أبرزها مباراة أتلتيكو مدريد وليفربول، وتشيلسي وبارين ميونخ، وريال مدريد ومانشستر سيتي.

وجاءت نتائج القرعة التي أقيمت في مدينة نيون السويسرية كالتالي..

(بوروسيا دورتموند الألماني × باريس سان جيرمان)، (ريال مدريد الإسباني × مانشستر سيتي)، (توتنهام الإنجليزي × لايبزيج)، (أتالانتا الإيطالي × فالنسيا الإسباني)، (أتليتكو مدريد الإسباني × ليفربول الإنجليزي)، (نابولي الإيطالي × برشلونة)، (ليون الفرنسي × يوفنتوس الإيطالي)، (تشيلسي الإنجليزي × بايرن ميونخ الألماني).

وتقام مباريات الذهاب على ملاعب أندية الوصافة أحد أيام 18، 19/ 25، 26 فبراير، فيما ستقام مباراة الإياب على ملاعب أندية التصنيف الأول أحد أيام 10، 11/ 17، 18 من شهر مارس المقبل.