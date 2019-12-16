شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة دوري أبطال أوروبا.. ليفربول في صدام ناري مع أتلتيكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أجريت اليوم الإثنين، قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا «شامبيونز ليج»، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بمدينة نيون السويسرية. وأسفرت القرعة عن صدام فريق ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مع فريق أتلتيكو مدريد الإسباني. تقام مباريات الذهاب على ملعب أتلتيكو أحد أيام 18، 19/ 25، 26 فبراير، فيما ستقام مباراة الإياب على ملعب ليفربول أحد أيام 10، 11/ 17، 18 من شهر مارس المقبل.

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