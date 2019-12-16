بث مباشر.. قرعة الدور الثاني من الدوري الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 ديسمبر 2019

يقدم الخليج 365 التغطية المباشرة لحفل قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي، المقرر إجراؤه في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية.



الفرق المشاركة

المستوى الأول في القرعة بضم فرق: أياكس (هولندا)، آرسنال (إنجلترا)، بازل (سويسرا)، بنفيكا (البرتغال)، براجا (البرتغال)، سلتيك (إسكتلندا)، إسبانيول (اسبانيا)، جنت (بلجيكا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، إسطنبول باشاكشيهير (تركيا)، لاسك لينتس (النمسا)، مالمو (السويد)، مانشستر يونايتد (إنجلترا)، بورتو (البرتغال)، ريد بول سالزبورج (النمسا)، إشبيلية (اسبانيا).

أما المستوي الثاني فيضم الفرق التالية: أبويل نيقوسيا (قبرص)، ألكمار (هولندا)، باير ليفركوزن (ألمانيا)، كلوج (رومانيا)، كلوب بروج (بلجيكا)، كوبنهاجن (الدنمارك)، آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)، خيتافي (إسبانيا)، لودوجوريتس (بلغاريا)، أولمبياكوس (اليونان)، رينجرز (إسكتلندا)، روما (إيطاليا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، سبورتنج لشبونة (البرتغال)، فولفسبورج (ألمانيا)، وولفرهامبتون (إنجلترا).

كيف تقام القرعة؟

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يتم اختيار فريق من المستوى الأول، ليلاقي فريقا آخر في المستوى الثاني، مع مراعاة ما يلي:-

- فرق المستوى الأول تحصل على أفضلية خوص اللقاء الثاني على أرضها.

- لا يمكن أن يتواجه فريقان من البلد ذاته في الدور الثاني، ولا يجوز أن يقع فريق ما في مواجهة مع الفريق الآخر الذي تأهله معه من المجموعة الثانية بالدور الأول.

- نظرا لأن بورتو وبراجا منتميان للمدينة ذاتها، فإن واحدة من مباراتي العودة للفريقين ستقام يوم الأربعاء بدلا من الخميس.

وحصل بورتو على أفضلية اللعب يوم الخميس، لأنه أنهى الموسم الماضي بمركز أفضل من براجا في الدوري البرتغالي، ما يعني أن مباراة العودة الخاصة بفريق براجا، ستقام مساء الأربعاء الموافق 26 شباط/فبراير المقبل.

- تقام مباريات القسم الأول من الدور الثاني يوم الخميس الموافق 20 شباط/فبراير المقبل، على أن تجرى مباريات القسم الثاني يوم الخميس الموافق 27 من الشهر ذاته (باستثناء مباراة براجا)